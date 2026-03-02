Đoàn xe thiết giáp tham gia lễ ra quân huấn luyện của Bộ Tư lệnh TPHCM

Sáng 2/3, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội, với nhiều nội dung ý nghĩa, hấp dẫn, thể hiện tầm vóc lịch sử, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và lực lượng vũ trang TPHCM.

Sự kiện có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự và chỉ đạo buổi lễ.

Tại sự kiện, thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPCHM, được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân Quyết thắng" diễn ra trang nghiêm, hào hùng.

Năm xe thiết giáp của Tiểu đoàn Tăng thiết giáp, thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM tiến qua lễ đài.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 14/01/2011 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 150 đổi tên “Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM” thành “Bộ Tư lệnh TPHCM”, trực thuộc Quân khu 7.

Ngày 01/7/2025 thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, sáp nhập Bộ CHQS tỉnh Bình Dương, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Bộ Tư lệnh TPHCM mới nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, ban hành quy chế hoạt động, không để gián đoạn nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Khối xe mô tô của Tiểu đoàn Vệ binh- Kiểm soát Quân sự, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM và Khối xe mô tô của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM.

Khối nữ dân quân diễu qua lễ đài tại buổi ra quân huấn luyện.

Đội nữ du kích miền Nam gây ấn tượng với đồng phục bà ba quấn khăn rằn, đội nón tai bèo, vai đeo súng đã trở thành biểu tượng bất tử của phụ nữ Nam Bộ.

Khối cảnh sát cơ động di chuyển qua lễ đài. Đây là lực lượng thực hiện nhiệm vụ tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của Thành phố.

Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 19/5 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Sau phần lễ là phần hội với các nội dung: Biểu diễn võ thuật, đồng diễn múa súng của Tiểu đoàn Vệ binh - KSQS 31 và khối nữ Tự vệ; đồng diễn các vũ điệu tập thể do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và đoàn viên thanh niên thành phố thực hiện.