Các địa phương ở TPHCM sẵn sàng cho hội trại tòng quân 2026

Sáng 3/3, hội trại tòng quân 2026 tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM rộn ràng cờ, hoa. Đến hiện tại, công tác chuẩn bị, dựng lều trại đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội sẽ diễn ra vào chiều và tối nay.

Chính quyền và nhân dân phường Tam Thắng viếng Đền thờ Liệt sĩ Vũng Tàu sáng 3/3 (Ảnh: H.H.).

Cũng trong sáng nay, các địa phương tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TPHCM do Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức hội trại tòng quân năm 2026 tại xã Long Hải.

Sau khi nghe UBND xã Long Hải báo cáo công tác chuẩn bị và trực tiếp kiểm tra các tiểu trại, sân khấu chính, phương án đảm bảo an ninh trật tự, hậu cần phục vụ đại biểu, thanh niên và thân nhân, Đại tá Trần Văn Cư ghi nhận, biểu dương sự chủ động, sáng tạo của địa phương trong tổ chức hội trại.

Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị hội trại tòng quân xã Long Hải (Ảnh: Nguyễn Tuyền).

Hội trại tòng quân năm 2026 của xã Long Hải có chủ đề “Tổ quốc gọi - Thanh niên sẵn sàng”, với nhiều hoạt động sôi nổi như: viếng Nghĩa trang liệt sỹ Long Điền - Đất Đỏ và Tượng đài nữ anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu; tuyên truyền, tìm hiểu về Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Nghĩa vụ quân sự; tuyên dương, động viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; giao lưu với cựu chiến binh.

Trước đó, chiều 2/3, Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng Trần Thụy Cẩm Lệ đã kiểm tra công tác chuẩn bị hội trại tòng quân tại địa phương.

Đến chiều cùng ngày, các đơn vị, khu phố trên địa bàn phường Tam Thắng đã hoàn thành việc dựng 5 tiểu trại mang tên các anh hùng dân tộc, nhà cách mạng.

Tiểu trại Võ Thị Sáu tại hội trại tòng quân xã Long Hải 2026 (Ảnh: Thanh Đức).

Ngoài ra, hội trại còn bố trí Trại Chỉ huy, Trại Hậu cần và Trại Y tế. Các tiểu trại được trang trí hài hòa, sáng tạo, bảo đảm đầy đủ điều kiện tổ chức hoạt động.

Cũng trong chiều 2/3, không khí tại các tiểu trại của hội trại tòng quân xã Long Sơn trở nên rộn ràng khi đón những vị khách đầu tiên là học sinh Trường Tiểu học Long Sơn 1 đến tham quan, giao lưu.

Các em học sinh tham quan tại hội trại tòng quân xã Long Sơn (Ảnh: Xã Long Sơn).

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Ban Giám khảo hội trại tòng quân xã Long Sơn đã đến thăm và chấm điểm các tiểu trại trên địa bàn. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm khích lệ, động viên tinh thần tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Hội trại tòng quân tại các địa phương sẽ diễn ra vào chiều và tối 3/3. Sáng 4/3, các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân theo kế hoạch.