Chiến sỹ TPHCM biểu diễn võ thuật trước lễ ra quân huấn luyện

Sáng 28/2, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức tổng duyệt lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Buổi tổng duyệt nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị trước khi bước vào sự kiện chính (dự kiến diễn ra ngày 2/3).

Buổi tổng duyệt phục vụ lễ ra quân huấn luyện của Bộ Tư lệnh TPHCM (Ảnh: BTL TPHCM).

Nội dung tổng duyệt gồm luyện tập đội hình diễu binh, diễu hành; nghi lễ chào cờ; phát động phong trào thi đua; biểu diễn võ thuật, dân vũ...

Bộ Tư lệnh TPHCM cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị khẩu hiệu, trang trí khánh tiết; trưng bày vũ khí trang bị và giáo cụ huấn luyện.

Tại buổi tổng duyệt, các nội dung chương trình được thực hành đầy đủ, đúng trình tự, bảo đảm thống nhất theo kịch bản đã định.

Tiết mục biểu diễn múa súng của Tiểu đoàn Vệ binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM (Ảnh: BTL TPHCM).

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, biểu dương tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị.

Ông yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, từng khâu tổ chức; bảo đảm thống nhất, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phần biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM (Ảnh: BTL TPHCM).

Theo Thiếu tướng Vũ Văn Điền, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và sự chuẩn bị đồng bộ, Bộ Tư lệnh TPHCM đã sẵn sàng cho lễ ra quân huấn luyện năm 2026, mở đầu cho mùa huấn luyện mới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.