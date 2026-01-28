TPHCM theo dõi sát việc xả lũ, điều tiết nước các hồ chứa

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa có kết luận về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các đơn vị rà soát, kiện toàn ban chỉ huy các cấp, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”. Bộ Tư lệnh TPHCM được đề nghị chủ trì, phối hợp sở, ngành tham mưu kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Các cơ quan tuyệt đối không lơ là trước diễn biến thời tiết, thủy văn, chủ động nhận định tình hình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hồ Trị An trong thời điểm xả lũ qua đập tràn (Ảnh: Hoàng Bình).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được giao kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ 2026. Cơ quan cần phối hợp với đơn vị quản lý hồ chứa trong vận hành điều tiết tích nước, xả lũ trên lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu theo dõi sát việc xả lũ tại Hồ Dầu Tiếng và Hồ Trị An, bảo đảm an toàn công trình và chủ động giảm lũ cho hạ du. Việc xả lũ cần hạn chế tới mức tối thiểu các tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ, thực hiện nghiêm các quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa và quy trình vận hành đơn hồ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. UBND xã, phường, đặc khu cùng cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phải rà soát, đề xuất mua sắm trang thiết bị chuyên dụng.

Đối với địa bàn ven biển, khu vực sông rạch phức tạp, các đơn vị cần đề xuất trang bị phương tiện đường thủy như ca nô, tàu cao tốc, xuồng để nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại cửa sông, ven biển; kiểm tra tàu thuyền, kiên quyết chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Trong 6 tháng đầu năm, các sở, ngành, địa phương tại TPHCM cần hoàn thành việc rà soát, cập nhật đầy đủ kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các phương án phải xác định cụ thể lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán dân và bảo đảm khả năng kích hoạt kịp thời khi phát sinh tình huống.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo tập trung xử lý các điểm, khu vực xung yếu có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở, triều cường. Các đơn vị phải xây dựng danh mục, lộ trình khắc phục rõ ràng, phân định trách nhiệm cụ thể, không để tồn tại kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.