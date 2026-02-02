TPHCM thành lập 37 ban quản lý dự án phường, xã

UBND TPHCM vừa có quyết định tổ chức lại hệ thống các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, ban bồi thường, giải phóng mặt bằng và các chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất. Thành phố sẽ thành lập 37 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND phường, xã.

Các ban quản lý dự án mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất chức năng đầu tư xây dựng với nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của cấp huyện trước đây. Mô hình này nhằm thống nhất đầu mối thực hiện dự án ngay tại cơ sở.

Các công nhân thực hiện dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cụ thể, tại khu vực TPHCM cũ, các phường, xã có ban quản lý dự án gồm: Cát Lái, Bến Thành, Bàn Cờ, Xóm Chiếu, An Đông, Bình Tiên, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Vườn Lài, Bình Thới, Thới An, An Lạc, Tân Sơn Nhất, Tân Phú, Hạnh Thông, Bình Thạnh, Phú Nhuận và các xã Nhà Bè, Tân Nhựt, Cần Giờ, Tân An Hội, Hóc Môn.

Tại khu vực Bình Dương cũ, ban quản lý dự án được thành lập tại các phường Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát và các xã Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, các ban quản lý dự án trực thuộc UBND phường, xã gồm: phường Tam Thắng, phường Bà Rịa, phường Phú Mỹ và các xã Hồ Tràm, Đất Đỏ, Ngãi Giao.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Các đơn vị này chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của UBND phường, xã nơi đặt trụ sở.

Ban quản lý cấp xã đồng thời thực hiện vai trò chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công hoặc nguồn vốn khác được giao. Bên cạnh đó, đơn vị còn đảm nhiệm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phát triển quỹ đất và quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành.

Quyết định cũng quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã gồm giám đốc, các phó giám đốc và tối đa 4 phòng chuyên môn. Các ban hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của các sở, ngành liên quan.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi không gây gián đoạn, UBND TPHCM cho phép thời gian chuyển tiếp tối đa 180 ngày. Trong thời gian này, các ban quản lý dự án cũ tiếp tục sử dụng con dấu hiện hữu để hoàn tất thanh toán, quyết toán, bàn giao tài sản, công nợ và hồ sơ dự án, bảo đảm các công trình đang triển khai được thực hiện liên tục.

Việc hợp nhất các đầu mối quản lý được kỳ vọng rút ngắn quy trình triển khai dự án, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi ban quản lý dự án đặt trực tiếp tại phường, xã, chính quyền cơ sở sẽ chủ động hơn trong phối hợp với người dân và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn.