Thanh tra TPHCM chỉ rõ thiếu sót của các cơ quan đối với 7 dự án vướng mắc

Thanh tra TPHCM vừa kết luận về việc thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Cơ quan thanh tra đã chỉ rõ những thiếu sót, tồn tại của chủ đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương.

Trong đó, dự án Khu dân cư Anh Tuấn Garden (xã Hiệp Phước, trước đây là huyện Nhà Bè, TPHCM) được thực hiện trên khu đất hơn 27.000m2, có 4 nội dung khó khăn, vướng mắc. Trước đó, UBND TPHCM cùng các bên liên quan đã tháo gỡ và cơ bản có 1 nội dung được giải quyết, 1 nội dung đang xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Thanh tra TPHCM xác định, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn đã không thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai nhưng đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật một số hạng mục. Dự án cũng chậm tiến độ so với văn bản của UBND huyện Nhà Bè trước đây.

Thanh tra TPHCM vừa có kết luận đối với 7 dự án trên địa bàn (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Trong dự án này, Sở Xây dựng thành phố tham mưu cho UBND TPHCM về việc công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn làm chủ đầu tư dự án khi đơn vị này chưa hoàn thiện thủ tục góp vốn là thực hiện không đúng quy định. Sở cũng thiếu kiểm tra, giám sát đối với chủ đầu tư khi để đơn vị xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chưa kiểm tra, xử lý việc dự án chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND, UBND huyện Nhà Bè trước đây cũng có một phần trách nhiệm khi để Công ty Cổ phần Đầu tư Anh Tuấn xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Dự án Khu nhà ở An Sơn (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Long Điền) có diện tích hơn 19.000m2. Dự án có vướng mắc chính là chủ đầu tư chưa thống nhất về số tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính nên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Dự án đã hết thời gian thực hiện và chủ đầu tư đang xin điều chỉnh.

Thanh tra TPHCM cho rằng, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH An Sơn đã triển khai dự án chậm tiến độ, chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ là chưa đúng trách nhiệm.

Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tham mưu xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại dự án còn chậm (hơn 3 năm). Đây là một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ.

Ngoài ra, đơn vị cũng chậm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về việc xem xét số tiền được khấu trừ tiền sử dụng đất nông nghiệp làm cơ sở trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp An Sơn. Sở cũng chậm thông tin theo yêu cầu của Sở Tài chính liên quan việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa khiến đơn vị chưa xác định đúng nghĩa vụ tài chính.

Theo Thanh tra TPHCM, trách nhiệm trên thuộc về lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cùng các cá nhân liên quan thời kỳ phát sinh vụ việc.

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cũng có trách nhiệm khi thiếu kiểm tra, đôn đốc việc cung cấp thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp An Sơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng chưa kịp thời phản hồi, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án; chưa kịp thời kiểm tra, đề xuất xử lý việc chậm tiến độ dự án.

Thanh tra TPHCM cũng nêu các tồn tại, hạn chế của dự án Khu nhà ở Tân Phước (xã Tân Phước, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là phường Tân Thành) có diện tích hơn 46.000m2; dự án chung cư Nguyên Hồng (phường 1, quận Gò Vấp cũ, nay là phường Hạnh Thông) có diện tích gần 3.500m2; dự án Nhà máy gia công phân bón Hóa Nông Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là phường Tân Phước) có diện tích 20.000m2; dự án bãi container (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là phường Tân Phước) có diện tích hơn 310.000m2; dự án kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần, cảng logistics Tài Tiến (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là phường Tân Phước) có diện tích 240.000m2.

Theo cơ quan thanh tra, hầu hết dự án trên đều chậm triển khai do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân chủ quan từ phía chủ đầu tư, có nguyên nhân khách quan do tình hình dịch bệnh, khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, thay đổi chính sách pháp luật...