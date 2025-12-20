Phó Thủ tướng nhắc TPHCM sớm xử lý dự án ngăn triều, chống ngập

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751), tại buổi làm việc với UBND TPHCM về xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Theo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM căn cứ Nghị quyết 212/NQ-CP, khẩn trương thanh toán cho nhà đầu tư dự án ngăn triều, chống ngập, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư; báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện.

Cống ngăn triều, chống ngập tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, trong đó có dự án chống ngập, là chủ trương lớn của Trung ương nhằm chống thất thoát, lãng phí và đưa nguồn lực đất đai, tài chính vào phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo Chính phủ, TPHCM cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm; không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác.

Bên cạnh dự án chống ngập, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong việc rà soát, xử lý các công trình, dự án tồn đọng. Theo báo cáo, TPHCM sau sáp nhập có 838 công trình, dự án gặp vướng mắc. Trong đó, thành phố đã định hướng tháo gỡ 670 dự án, chiếm khoảng 80%.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu TPHCM tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ danh mục dự án tồn đọng kéo dài, bảo đảm không bỏ sót.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều 24/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng bằng mọi giá phải hoàn thành trong năm 2026. Các sở, ngành của thành phố đang quyết liệt đàm phán với ngân hàng và đơn vị thi công.