TPHCM tăng đột biến nguồn thu từ đất do dự án lấn biển Cần Giờ

Sáng 31/10, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11 năm 2025 của thành phố. Thời gian qua, TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, địa phương cần sự bứt phá mạnh mẽ để đạt tốc độ tăng trưởng năm nay.

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng nhìn nhận, sau 10 tháng, điểm sáng của TPHCM là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,5%, đây là mức tăng cao nhất từ tháng 2/2024 tới nay. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng chính của ngành công nghiệp.

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TPHCM tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của chỉ số này đang chậm lại những tháng gần đây.

Công trường thực hiện dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Ảnh: Ngọc Tân).

Để đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2025, Trưởng Thống kê TPHCM cho rằng, động lực chính của thành phố vẫn là tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp thương mại điện tử, thúc đẩy tổng cầu hàng hóa. Ngoài ra, TPHCM cần tiếp tục đẩy mạnh và khắc phục những hạn chế của công tác giải ngân đầu tư công; nghiên cứu triển khai đề án chuyển đổi mô hình kinh doanh các chợ truyền thống; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh thông tin, tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm của TPHCM đạt hơn 652.500 tỷ đồng (hơn 97% dự toán Trung ương giao và bằng 115,5% cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, hầu hết khoản thu vượt tiến độ.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Đặc biệt là khoản nộp từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất).

Trong 10 tháng, TPHCM có hơn 47.500 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 6,4% so với cùng kỳ) với số vốn hơn 871.000 tỷ đồng (tăng hơn 114% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của TPHCM cũng ở mức cao với 5.883 đơn vị (tăng hơn 39% so với cùng kỳ), hơn 34.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng hơn 11% so với cùng kỳ).

Đến hết tháng 10, thành phố thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 28,67% so với cùng kỳ. Trong đó, gần 1.500 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 1,4 tỷ USD. Thành phố cũng chấp thuận cho 2.098 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 3,33 tỷ USD.