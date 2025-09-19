TPHCM tái lập Sở Quy hoạch Kiến trúc trong tháng 9

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM.

Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc trên cơ sở tách các chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng.

Tái lập Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM để giải quyết vấn đề quy hoạch của thành phố (Ảnh: Nam Anh).

Sở Nội vụ TPHCM được giao phối hợp cùng Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát chặt chẽ, nêu rõ quy định pháp luật, sự cần thiết khi thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo trình Đảng ủy UBND thành phố xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Bên cạnh đó, Đảng ủy UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố để trao đổi, thống nhất thực hiện các quy trình rà soát, thẩm định. Từ đó, trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo thẩm quyền tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 9.

Về bộ máy, Sở Quy hoạch Kiến trúc sẽ có 6 phòng chuyên môn, 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Hội nghị lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 15/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, định hướng sắp tới của TPHCM là quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung với quy mô hơn 14 triệu dân, trên diện tích hơn 7.000km². Do đó, thành phố cần có một cơ quan chuyên môn đầy đủ năng lực, trình độ, để giải quyết vấn đề quy hoạch.

Tại phiên họp ngày 17/9, Thường trực Thành ủy TPHCM đã nghe báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố đề xuất thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, và ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp.