Khởi tố 3 đối tượng khai thác cát trái phép, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với Nguyễn Việt Hùng (SN 1952, quê Phú Thọ), Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hương Giang ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai; Trần Thị Nguyệt (SN 1971) và Trương Thành Trung (SN 1988, cùng quê Tuyên Quang) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Nguyễn Việt Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và bán ra ngoài thị trường hàng trăm nghìn m3 cát, vượt công suất khai thác khoảng 20 lần khối lượng được cấp phép, gây thất thoát tài nguyên và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Một số điểm tập kết cát và tàu khai thác cát trái phép do Hùng điều hành chỉ đạo (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo cảnh sát, các đối tượng đã sử dụng 4 tàu thường xuyên khai thác cát và tập kết tại 3 bãi, sau đó đưa đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khác bằng đường bộ và đường thuỷ. Vị trí khai thác cát đều nằm ngoài tọa độ được cấp phép.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.