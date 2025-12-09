Cựu cán bộ ở TPHCM nhận 36 triệu đồng để “bảo kê” nhóm hút cát lậu

Ngày 9/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Như Ngọc (46 tuổi, ngụ Đồng Nai) về 2 tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ.

Bị cáo Lê Thị Như Ngọc lúc bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Liên quan vụ án, nhiều đồng phạm của Ngọc bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Môi giới hối lộ. Riêng Phan Lê Khánh (cựu cán bộ Công an TPHCM) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. HĐXX triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến tháng 12/2023, Lê Thị Như Ngọc đã thuê 14 người tổ chức khai thác trái phép 11.038m3 cát dưới lòng sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức cũ (TPHCM) và TP Biên Hòa cũ (tỉnh Đồng Nai), để bán và thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Ngọc thuê bãi tập kết, thành lập Công ty Quang Thuận và nhờ người thân đứng tên pháp nhân nhằm hợp thức hóa lượng cát khai thác lậu. Mọi hoạt động của công ty do Ngọc trực tiếp điều hành.

Ngọc giao Nguyễn Thuận An (cháu của Ngọc) quản lý bãi tập kết, cấp dầu cho phương tiện khai thác, tạm ứng lương cho nhóm khai thác, vận chuyển cát và tổ chức đưa cát lên bờ.

Lâm Đức Minh được thuê làm nhiệm vụ cảnh giới lực lượng chức năng. Khi phát hiện có kiểm tra, Minh sẽ báo cho nhóm khai thác tạm dừng hoạt động và phi tang vật chứng. Ngọc cũng chỉ đạo các bị cáo khác điều khiển ghe ra giữa sông để hút cát trái phép.

Để tránh bị phát hiện, Ngọc thông qua Nguyễn Văn Minh đưa hối lộ cho Phan Lê Khánh. Hồ sơ thể hiện Khánh đã nhận của Ngọc 36 triệu đồng để bỏ qua vi phạm và tạo điều kiện cho hoạt động khai thác cát lậu.

Cáo trạng xác định Ngọc là người cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ đối với 11.038m3 cát bị khai thác trái phép; tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.