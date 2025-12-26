Hơn 100 cảnh sát đột kích 2 điểm khai thác cát trái phép, tạm giữ 39 người

Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt xóa đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn, trước đây cùng thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ).

Trước đó, lúc 2h ngày 25/12, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Ban Chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị đồng loạt kiểm tra 2 điểm khai thác cát trái phép tại thôn Phú Lạc (xã Bình An) và thôn Vĩnh Lộc (xã Tây Sơn).

Tại đây, cảnh sát phát hiện, thu giữ 11 xe ben, 4 máy đào, 3 ô tô con, 3 mô tô, 29 điện thoại di động, 8 bộ đàm, tạm giữ 39 đối tượng, 410m3 cát cùng một số tang vật khác.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triệt phá 2 điểm khai thác cát trái phép lúc rạng sáng (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, tại điểm khai thác cát trái phép ở xã Tây Sơn, cảnh sát thu giữ 21 điện thoại di động, 6 xe ben hiệu Chiến Thắng, 3 ô tô con, 3 mô tô, 150m3 cát, tạm giữ 25 đối tượng.

Tại xã Bình An, cảnh sát thu giữ 8 bộ đàm, 8 điện thoại di động, 5 xe ben hiệu Chiến Thắng, 2 máy cày (tự chế), 3 máy đào, 1 ô tô tải kéo chở máy đào, 110m3 cát, tạm giữ 14 đối tượng.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 150m3 cát đang tập kết tại khu vực cách điểm kiểm tra khoảng 1km, nghi liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép nêu trên.

Trong ngày 25/12, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẩn trương tiến hành thực hiện các lệnh khám xét nơi ở, khám nghiệm hiện trường để xác minh vụ việc. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Ban Chuyên án tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.