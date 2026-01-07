Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu thiết kế cầu kết hợp hầm ngầm

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 7/1, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, người dân, cán bộ từ trung tâm TPHCM đi về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu phải di chuyển theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Quãng đường này dài và phụ thuộc nhiều vào tình hình giao thông.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Q.Huy).

Từ thực tế trên, lãnh đạo thành phố đặt vấn đề nghiên cứu một tuyến kết nối trực tiếp giữa TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đánh giá ban đầu, phương án đi từ khu vực Nhà Bè bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng và không phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của TPHCM về phía biển, đặc biệt là khu vực Cần Giờ.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, khoảng cách từ Cần Giờ đến Bãi Trước, Bãi Sau (phường Vũng Tàu) chỉ khoảng 13-14km. Trên cơ sở đó, lãnh đạo TPHCM đã trao đổi với các nhà đầu tư chiến lược và nhận được sự đồng thuận về việc xây dựng đường vượt biển quy mô 6 làn xe, xuất phát từ điểm xa nhất của dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Kịch bản ban đầu của dự án gồm hai hợp phần, trong đó đoạn qua mặt biển đi trên cầu, còn khu vực thông thuyền sẽ xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Theo phương án này, dự án sẽ hình thành hai đảo nhân tạo ở hai bên khu vực thông thuyền, giúp điều kiện thi công thuận lợi hơn so với phương án làm cầu cao khoảng 60m.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Ước tính sơ bộ của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến kết nối này khoảng 3 năm. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TPHCM đến Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến chỉ còn khoảng 1 giờ.

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, song song với dự án đường vượt biển, thành phố tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Cần Giờ, gồm mở rộng đường Rừng Sác, xây dựng cầu Cần Giờ mới và hoàn thiện các tuyến kết nối liên quan.

Trước đó, UBND TPHCM đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, để xin ý kiến về hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Công trình dự kiến được khởi công vào tháng 6 tới, hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý II/2029.

Qua rà soát sơ bộ, UBND TPHCM nhận thấy tuyến đường đi qua khu vực vịnh Gành Rái với địa chất - thủy văn phức tạp. Vịnh này cũng là cửa ngõ ra biển của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải lớn nhất Việt Nam.

UBND TPHCM xác định dự án có quy mô lớn, khả năng tác động đến hoạt động hàng hải, vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch… Do đó, để có đầy đủ cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố đề xuất các bộ, ngành có ý kiến góp ý với hồ sơ dự án.