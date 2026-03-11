TPHCM sẽ mở thêm đường đi bộ ở trung tâm

Thành ủy TPHCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị. Trong đó, thành phố đã đưa ra nhiều định hướng nhằm tạo chuyển biến rõ nét diện mạo đô thị, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

Theo Thành ủy TPHCM, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn vừa qua đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu không gian an toàn cho người đi bộ; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường còn tái diễn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường còn bất cập; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Lực lượng thực thi nhiệm vụ hạn chế về biên chế, chính sách và chế độ.

Đường Lê Lợi ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, thường xuyên; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong xử lý vi phạm trật tự đô thị thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Chỉ thị mới yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu gương và chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị.

Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý trật tự đô thị phù hợp tình hình mới.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu xây dựng thêm các tuyến đường đi bộ tại khu vực trung tâm. Việc này nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt chung cho người dân, tổ chức các tuyến đường kiểu mẫu bảo đảm trật tự đô thị.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè để đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ và tiếp cận giao thông công cộng.

Địa phương chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè làm điểm trông giữ xe, trung chuyển vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh gây cản trở giao thông.

Ngoài ra, TPHCM không chấp thuận tổ chức hội chợ, hoạt động thương mại có chiếm dụng lòng đường, vỉa hè. Các cơ quan cần có biện pháp sắp xếp khu vực tạm để mua bán, giải quyết việc làm cho người dân.

Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu rà soát, khai thác hiệu quả các đầu mối giao thông lớn như sân bay, cảng, ga đường sắt, bến phà, bến xe… Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu lộ trình hạn chế ô tô khách, xe sơ mi rơ-moóc chạy vào trung tâm thành phố.