Bí thư TPHCM trả lời về việc ùn tắc thường xuyên quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Tại buổi tiếp xúc giữa ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và cử tri phường Tân Sơn Hòa, phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) diễn ra sáng 10/3, người dân 2 phường đã góp ý, phản ánh về tình hình giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân sinh sống tại cửa ngõ trung tâm TPHCM mong muốn công tác quy hoạch của thành phố thời gian tới giúp cải thiện tình hình.

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc (phường Tân Sơn Hòa) cho biết, do nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực ông sinh sống thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Cử tri mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm thúc đẩy tiến độ các dự án, nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học hơn để giảm áp lực cho hạ tầng hiện hữu.

Cử tri Nguyễn Khắc Mộc phản ánh tình hình giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Q.Huy).

Cử tri phường Tân Sơn Hòa cũng đề nghị thành phố quy hoạch thêm các bãi đỗ xe quanh khu vực sân bay nhằm khắc phục tình trạng taxi, xe công nghệ dừng đỗ xe sai quy định ở nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến lưu thông của người dân, du khách. Người dân cũng kỳ vọng TPHCM quan tâm phát triển khu vực phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất theo hướng trung tâm thương mại - dịch vụ gắn với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất nhằm tạo việc làm và động lực phát triển cho địa phương.

Trả lời ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất đã và đang có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của TPHCM và cả nước. Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cũng cho rằng hạ tầng giao thông đối ngoại, kết nối sân bay với khu vực bên ngoài, có sự rối rắm nhất định.

"Có lẽ trước đây, khu vực này chưa có quy hoạch tổng thể giao thông, trong đó có các loại hình kết nối đặc biệt với sân bay, mà chỉ mang tính mở ra dần để chữa cháy, nên việc di chuyển giữa các nhà ga rất khó. Ai lỡ vào nhầm nhà ga T1, T2 mà muốn sang T3 phải đánh vòng rất xa, và ngược lại cũng vậy. Trong trường hợp kẹt xe thì phải tính bằng giờ", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin thêm vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao thành phố nhiệm vụ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Đây là chỉ đạo sáng suốt, kịp thời và cần thiết.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TPHCM đang tính toán khởi công tuyến Metro số 6 trong năm nay. Phương án hiện tại là tuyến Metro số 6 sẽ chạy từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, qua đường Phạm Văn Đồng, tới vòng xoay Phú Hữu và kết nối với sân bay Long Thành.

"Nếu lưu lượng hành khách đủ lớn, tuyến metro kết nối có thể chạy các tuyến thẳng từ Tân Sơn Nhất tới Long Thành. Tổng Bí thư giao yêu cầu thời gian kết nối khoảng 30 phút. Có thể chúng ta có thể tính kịch bản chạy thẳng hoặc chạy qua từng ga", Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Liên quan đề xuất làm bãi xe ngầm khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, vấn đề này đã được thành phố tính toán từ lâu nhưng chưa thể thực hiện. Việc đầu tư bãi xe ngầm hay các công trình ngầm rất tốn kém, nhà đầu tư khó thu hồi vốn.

"Gửi xe một giờ mà thu một triệu thì không được, thu vài chục hay vài trăm nghìn đồng thì không đủ bù chi phí. Thành phố sẽ tính toán phương án bù lại cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, ngân sách hoặc cho phép xây dựng các trung tâm thương mại ngầm kết nối với bãi xe", Bí thư TPHCM nêu phương án.