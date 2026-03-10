Bàn giao đất sớm ở TPHCM được thưởng đến 100 triệu đồng

UBND TPHCM vừa ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Một điểm mới đáng chú ý là việc người có đất bị thu hồi sẽ được xem xét thưởng nếu bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Trường hợp bị thu hồi toàn bộ diện tích đất, hộ gia đình và cá nhân được thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, nhưng không quá 50 triệu đồng mỗi hộ. Đối với tổ chức (không bao gồm cơ quan Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp), mức thưởng tối đa là 100 triệu đồng mỗi tổ chức.

Nếu chỉ bị thu hồi một phần diện tích đất thuộc dự án, mức thưởng bằng 50% so với quy định nêu trên. Theo đó, hộ gia đình và cá nhân được thưởng tối đa 25 triệu đồng, còn tổ chức được tối đa 50 triệu đồng.

Người dân bàn giao đất làm dự án Rạch Xuyên Tâm ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Việc bồi thường nhà ở, công trình phục vụ đời sống tại TPHCM được thực hiện theo khoản 11, Điều 3, Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội.

Cụ thể, nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất phải phá dỡ một phần, nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật thì được bồi thường phần diện tích bị ảnh hưởng.

Trường hợp nhà ở, công trình phải phá dỡ một phần và ranh giải tỏa nằm giữa hai cột chịu lực, được tính hỗ trợ thêm phần diện tích từ ranh giải tỏa đến cột chịu lực còn lại gần nhất của công trình phải phá dỡ.

Mức bồi thường bằng 100% giá trị xây dựng mới đối với diện tích thực tế của nhà ở, công trình bị thiệt hại. Giá trị này được tính theo bảng giá nhà ở, công trình phục vụ đời sống do UBND TPHCM ban hành hoặc theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành.

Trường hợp thu hồi đất phải di chuyển tài sản, người có tài sản được Nhà nước bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt. Nếu phải di dời hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, người chủ còn được bồi thường thiệt hại phát sinh trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt.

Đối với nhà ở, công trình xây dựng dạng lắp ghép của hộ gia đình, cá nhân, mức bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt và hao hụt trong quá trình thực hiện được tính bằng 30% giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình.

Trường hợp không xác định được giá trị xây dựng mới, bên phụ trách bồi thường sẽ thuê đơn vị tư vấn định giá để đưa vào phương án bồi thường và chuyển cơ quan chức năng cấp xã thẩm định.

Cũng theo quy định mới, khi Nhà nước thu hồi đất gây thiệt hại về vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển, người dân được bồi thường thiệt hại thực tế bằng 100% đơn giá bồi thường vật nuôi do UBND TPHCM ban hành.