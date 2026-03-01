TPHCM sẽ duy trì loạt công viên trên đất vàng bỏ hoang

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tiếp tục duy trì cảnh quan tại các khu đất được chỉnh trang phục vụ Tết Bính Ngọ.

Theo Sở Xây dựng, việc chỉnh trang các khu đất này đã góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách.

Sau Tết Bính Ngọ, để tránh tình trạng cây xanh và các hạng mục cảnh quan bị héo úa, xuống cấp, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị quản lý khu đất phối hợp với chính quyền địa phương duy trì vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và an ninh trật tự.

Một khu đất dự án được dỡ hàng rào, chỉnh trang thành công viên trên đường Võ Văn Tần, TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đồng thời, các đơn vị cần rà soát kế hoạch sử dụng đất, có giải pháp tiếp tục khai thác không gian sinh hoạt cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án theo quy hoạch.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các phường phối hợp theo dõi, quản lý khu đất; kịp thời xử lý khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.

Vừa qua, 11 khu đất trống trên địa bàn thành phố đã được chỉnh trang phục vụ Tết Bính Ngọ. Nhiều khu đất ở trung tâm như số 8 Võ Văn Tần; khu đất 33 Nguyễn Du, 34, 36 và 42 Chu Mạnh Trinh; khu đất 135 Nguyễn Huệ, 39 Lê Lợi; khu đất tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực và khu đất 8-12 Lê Duẩn.

Các khu đất này được chỉnh trang theo nhiều hình thức như tháo dỡ hàng rào để hình thành công viên, quảng trường nhỏ; bố trí hoa viên, tiểu cảnh, bãi đậu xe, nhà vệ sinh hoặc trang trí hoa kiểng, chỉnh trang cảnh quan mặt tiền.