Công viên số 1 Lý Thái Tổ đông nghẹt người dân xem nhạc nước dịp cuối tuần

Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), nơi đặt đài tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 của TPHCM, trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt với các màn trình diễn nhạc nước ấn tượng tại khu vực tượng đài Giọt nước.

Mỗi ngày, khu vực biểu trưng giọt nước sẽ trình diễn nhạc nước nghệ thuật vào ba khung giờ: sáng (7h-7h30), chiều (17h-17h30) và tối (20h-20h30).

Chiều 8/3, khu vực khán đài trung tâm đã chật kín người dân và du khách, háo hức chờ đợi thưởng thức các tiết mục nhạc nước trên nền nhạc sôi động.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian công viên hiện đại, dưới ánh nắng chiều tà.

"Tôi thấy nhiều hình ảnh về công viên trên mạng xã hội nhưng phải đến cuối tuần mới sắp xếp được thời gian ghé thăm. Giữa lòng thành phố mà có một công viên thoáng mát, hiện đại như vậy thật hiếm", bạn Tuyết Trinh chia sẻ.

Trên bệ đá xung quanh đài tưởng niệm, những dòng chữ bằng nhiều thứ tiếng khắc ghi về quãng thời gian khó khăn của nhân loại, như: "Đại dịch đã cho thấy chúng ta gắn kết với nhau như thế nào" hay "Đại dịch nhắc nhở chúng ta rằng kiến trúc cốt ở con người, chứ không phải ở vật thể". Những đóa hoa tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 cũng được đặt trang trọng tại đây.

Tượng đài Giọt nước cao khoảng 6m, chu vi 13m, được chế tác từ inox gương phản chiếu hình ảnh những người đứng xung quanh, với phần lõi bên trong tạo hình trái tim, biểu tượng của sự tri ân và yêu thương, gợi nhắc về giai đoạn cả cộng đồng cùng chung tay vượt qua đại dịch.

Khi âm nhạc vang lên, các tia nước chuyển động theo nhịp điệu, lúc vút cao, lúc uốn lượn, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng nhiều màu tạo nên khung cảnh rực rỡ ngay giữa khu vực trung tâm công viên.

Những bài hát trong chương trình nhạc nước được lựa chọn theo nhiều chủ đề, phù hợp với từng thời điểm trong năm. Hiện tại, nhiều ca khúc quen thuộc về mùa xuân như Mùa xuân trên TPHCM, Như hoa mùa xuân,... vang lên trong các màn trình diễn.

Bao quanh tượng đài là không gian hạ thấp khoảng 4m so với quảng trường, tượng trưng cho một vết sẹo hằn sâu trong lòng đất. Khu vực này có đường kính 48m, gồm 9 bậc cấp với 360 ngọn nến nước, biểu trưng cho số đông.

Kể từ khi công viên khánh thành, vào mỗi chủ nhật hằng tuần, ông Nguyễn Văn Hòa (87 tuổi) lại được người nhà đưa đến đây dạo bộ, tham quan. "Tôi đã sống cả đời, trải qua nhiều chuyện. Nay gần nhà có một nơi yên tĩnh để lắng lòng nên tôi cũng tranh thủ đến đây", ông chia sẻ.

Chương trình nhạc nước không chỉ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn mà còn đưa người dân đến gần hơn với những giá trị của biểu trưng giọt nước, mang ý nghĩa tri ân những mất mát trong đại dịch Covid-19, gợi nhắc những tấm lòng sẻ chia mà người dân thành phố đã dành cho nhau trong thời khắc khó khăn nhất. Giữa ánh sáng và âm nhạc rực rỡ, mọi người cùng nhau hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống cây xanh cổ thụ trong công viên được giữ gìn, các biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện. Nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng, cùng với những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa cho nhiều thế hệ.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới.

Công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM chính thức được khánh thành vào ngày 12/2, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự đoàn kết và kiên cường của người dân thành phố trong cuộc chiến chống đại dịch. Việc hồi sinh khu đất rộng 4,3ha giữa trung tâm thành phố, từng bị bỏ hoang nhiều năm, thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.