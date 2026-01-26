Gia đình linh vật ngựa hút khách tại công viên mới trên “đất vàng” TPHCM

Chiều 25/1, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã bàn giao công trình cảnh quan khu vực Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) cho UBND phường để quản lý và phục vụ cộng đồng, kịp thời trước Tết Nguyên đán 2026.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh ý nghĩa của công trình: "Đây là công trình hết sức ý nghĩa, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đại hội Đảng thành công, thể hiện được ý Đảng, lòng dân".

Ông Được cũng đề nghị phường Xuân Hòa "nâng niu, gìn giữ, tôn tạo, tiếp tục chăm sóc cây xanh, cảnh quan đẹp để phục vụ cho bà con Thành phố".

Chỉ sau khoảng 20 ngày triển khai, công viên đã hoàn thành, tạo ra một không gian xanh mát, đa dạng cho người dân thưởng ngoạn và rèn luyện sức khỏe.

Hệ sinh thái cây xanh tại công viên được bố trí đa tầng với nhiều loại cây thân lớn, cây rừng và cây cảnh quan phù hợp điều kiện đô thị, bao gồm sưa, sao, giáng hương, chà là, lộc vừng, kèn hồng, kết hợp cùng các loại cây, hoa và cỏ cảnh quan như hồng lộc, phúc lộc.

Đặc biệt, công trình còn dành riêng những khu vực trồng hoa Tết và trang trí theo mùa, linh hoạt điều chỉnh theo từng thời điểm, tạo không khí sinh động, gần gũi cho người dân trong dịp lễ, Tết.

Đặng Đoan Khánh Ngọc, sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TPHCM chia sẻ: "Em rất háo hức và vui khi từ nay, ngay trước trường đã có thêm không gian xanh để tụi em sinh hoạt, vui chơi và thư giãn".

Bà Nleya, du khách đến từ Vương quốc Anh, cũng chia sẻ sự yêu thích không khí trong lành, dễ chịu tại đây và bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ trong công viên.

Không chỉ tập trung vào mảng xanh, khu cảnh quan còn được tổ chức thành nhiều phân khu mang tính biểu tượng và tương tác, với các cụm tranh, sắp đặt nghệ thuật theo chủ đề như “Việt Nam hùng cường”, “Kỷ nguyên vươn mình”, “Gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ”.

Gia đình linh vật ngựa bên trong công viên được nhiều người thích thú, nhất là các bạn nhỏ.

Bên cạnh đó, các hạng mục phục vụ tập luyện thể dục, thể thao cũng được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận động, rèn luyện sức khỏe của người dân. Đại diện doanh nghiệp cho biết, một số tiện ích sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở lắng nghe ý kiến và phản hồi từ địa phương.

Với cách tổ chức không gian hiện đại, khu đất số 8 Võ Văn Tần được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng, nơi người dân vui chơi, thư giãn, gặp gỡ và sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên từ các trường học xung quanh khu vực trung tâm.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao cho TPHCM và phường Xuân Hòa, mở cửa phục vụ cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án xây dựng nhà thi đấu mới.