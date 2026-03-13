TPHCM sẽ đấu giá 8 khu đất vàng ở Thủ Thiêm

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026. Theo kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện đấu giá 50 khu đất trong năm nay.

Trong danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, TPHCM sẽ thực hiện đấu giá 8 khu đất vàng ở Thủ Thiêm có tổng diện tích hơn 138.670m2. Trong đó, 3 lô đất có chức năng dịch vụ cấp đô thị, 3 lô đất có chức năng là hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, 1 lô đất có chức năng nhà ở quy hoạch, 1 lô đất có chức năng thương mại, dịch vụ.

Lô đất được đấu giá tại Thủ Thiêm có diện tích lớn nhất với ký hiệu 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) rộng hơn 74.400m2, có chức năng là đất dịch vụ cấp đô thị. Lô đất lớn thứ 2 có ký hiệu 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) rộng gần 32.000m2, có chức năng là đất dịch vụ cấp đô thị. Lô đất lớn thứ 3 có ký hiệu 1.K3.5.HH rộng hơn 10.000m2, có chức năng là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Các khu đất vàng ở Thủ Thiêm được TPHCM tổ chức đấu giá năm 2026 (Ảnh: Nam Anh).

Trong năm 2026, TPHCM cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 42 khu đất khác với tổng diện tích gần 2,6 triệu m2. Khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Food tại phường Bến Cát có diện tích lớn nhất với 2,34 triệu m2, có chức năng đất ở tại nông thôn.

Sau khi công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, các đơn vị sẽ lập hồ sơ đề nghị, thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở. Quá trình trên kéo dài 23 ngày kể từ khi UBND TPHCM ban hành kế hoạch.

Việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất kéo dài khoảng 80 ngày từ khi quyết định phê duyệt phương án đấu giá được ban hành. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan xác định giá khởi điểm và trình Chủ tịch UBND TPHCM hoặc lãnh đạo phường, xã phê duyệt tùy thuộc từng trường hợp.

Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được tổ chức sau khoảng 45 ngày kể từ khi thành phố lựa chọn được đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.