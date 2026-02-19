TPHCM sửa quy hoạch Thủ Thiêm để xây quảng trường, trung tâm hành chính

UBND TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Thủ Đức (cũ) thuộc TPHCM đến năm 2040. Phạm vi điều chỉnh chủ yếu tại khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 128ha.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm triển khai các dự án ưu tiên đầu tư và thu hút nhà đầu tư chiến lược theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội (Nghị quyết 98 sửa đổi), trong đó có dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Trước mắt, TPHCM cần khẩn trương triển khai dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính với quy mô tương xứng, đáp ứng yêu cầu phát triển sau sáp nhập địa giới.

Bên cạnh đó, thành phố cần sắp xếp các công trình trọng điểm khác trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm như Cung Thiếu nhi, Nhà hát Giao hưởng... để hình thành tổ hợp công trình công cộng đa chức năng chính trị - hành chính - văn hóa.

TPHCM cũng cần cân đối các khu đất cây xanh, dịch vụ công cộng, thể dục thể thao... nhằm tăng thêm chức năng hỗ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế; bảo đảm nguyên tắc tổng diện tích sàn toàn Khu đô thị Thủ Thiêm không thay đổi, các chức năng công cộng phục vụ đô thị sau bố trí, sắp xếp có phần tăng thêm.

Lãnh đạo Quốc hội và UBND TPHCM trong chuyến thị sát Khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi tháng 8 (Ảnh: Ngọc Tân).

UBND TPHCM giao Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc) và đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận và lưu trữ.

Sau khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và phối hợp thực hiện các thủ tục để chủ đầu tư trình UBND TPHCM phê duyệt theo quy định.