TPHCM điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm làm Trung tâm chính trị - hành chính

UBND TPHCM vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của phân khu số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch là hơn 50,4ha.

Việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa nội dung điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040. Nội dung của việc điều chỉnh tập trung vào bố trí, sắp xếp các công trình trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các hạng mục được định hướng gồm: Trung tâm chính trị - hành chính, Cung Thiếu nhi, Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị.

Phối cảnh Khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Đơn vị tư vấn).

Theo quyết định, việc điều chỉnh phục vụ triển khai dự án Trung tâm chính trị - hành chính TPHCM với quy mô tương xứng. Công trình nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính.

Khu vực quy hoạch được xác định là trung tâm chính trị, hành chính của thành phố; đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa có vai trò kết nối khu trung tâm hiện hữu với thành phố Thủ Đức.

Không gian đô thị tại khu vực được định hướng phát triển theo mô hình hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn. Quy hoạch cũng chú trọng tổ chức không gian mở và tăng cường liên kết khu vực.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa được TPHCM điều chỉnh quy hoạch (Ảnh: Nam Anh).

Theo quyết định, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và độ chính xác của số liệu trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm thẩm định nội dung điều chỉnh; kiểm tra, đóng dấu hồ sơ theo đúng quyết định phê duyệt và lưu trữ tài liệu theo quy định pháp luật. Cơ quan này cũng hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND phường An Khánh được giao chủ trì công bố công khai nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt. Địa phương đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với đồ án đã được thông qua.

Khu đất xây dựng Khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm có phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây và phía Bắc giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Khu đất tại Thủ Thiêm được quy hoạch trở thành Trung tâm chính trị - hành chính tập trung, hiện đại và thông minh. Trung tâm sẽ là cơ quan đầu não điều hành cao nhất của siêu đô thị TPHCM, tập trung trụ sở của các cơ quan chính quyền, được thiết kế theo mô hình “công sở mở” tích hợp hạ tầng số thông minh.

Quy mô nhân sự và không gian điều hành Trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Khu vực còn được dự báo là điểm đến của khách vãng lai, phục vụ các giao dịch hành chính công và hoạt động đối ngoại.

Dự kiến mỗi ngày, trung tâm hành chính sẽ tiếp đón từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống “một cửa”.