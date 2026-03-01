Thủ Thiêm đua cao tầng: Sắp xây khu hành chính và tháp 99 tầng

Trung tâm Chính trị - Hành chính mới tại vị trí “trang trọng”

Thông tin mới đây cho biết TPHCM dự kiến khởi công Trung tâm Chính trị - Hành chính mới trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào quý II năm nay.

Theo hồ sơ lấy ý kiến, công trình được bố trí tại vị trí được đánh giá là trang trọng bậc nhất khu đô thị. Một mặt tiếp giáp và tạo điểm nhấn cho Quảng trường trung tâm - nơi tổ chức các hoạt động chính trị, giao lưu văn hóa; đồng thời nằm trên trục cảnh quan kết nối không gian từ trung tâm lịch sử hiện hữu (Quảng trường Mê Linh) qua sông Sài Gòn đến khu trung tâm mới tại Thủ Thiêm.

Mặt khác của công trình tiếp giáp không gian công cộng cây xanh, mặt nước của Hồ trung tâm Thủ Thiêm. Cách bố trí này vừa tạo thế nghiêm trang cho trụ sở hành chính - chính trị, vừa đảm bảo sự kết nối, gần gũi với không gian sinh hoạt cộng đồng.

Đáng chú ý, phương án quy hoạch còn tính đến việc bố trí Nhà hát - Trung tâm biểu diễn - Hội nghị tại khu vực lân cận, hình thành tổ hợp không gian công cộng đa chức năng. Khu vực này có lợi thế tiếp cận giao thông chính từ đường Tố Hữu, kết hợp mặt thoáng hồ trung tâm và mảng xanh rộng lớn, hướng tới vai trò công trình văn hóa biểu tượng.

Theo hồ sơ, phường An Khánh đề xuất bổ sung hai khu đất vào Trung tâm Hành chính - Chính trị gồm 1.K5.1.XD và 1.K5.2.XD (hiện là đất cây xanh công cộng cấp đô thị, có phần bao gồm hồ nước), với tổng diện tích khoảng 29,05ha.

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng được dự kiến thực hiện. Trong khi khu đất 1.K5.1.XD giữ nguyên tối đa 2 tầng cao thì khu 1.K5.2.XD tăng từ 28 lên 30 tầng, tăng diện tích gần 6 lần (lên hơn 7,8ha), chuyển đổi chức năng thành đất cơ quan, trụ sở.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Đề xuất tháp tài chính 99 tầng cao 500m

Song song với trung tâm hành chính, Khu Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thủ Thiêm cũng được đề xuất điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng tầng cao và tái phân bổ dân số sang khu vực lân cận.

Cụ thể, 9 lô đất tại Phân khu số 1 (ký hiệu từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH) được bố trí xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế. Các lô này được đề xuất nâng chiều cao tối đa từ mức 10-15 tầng lên 20-60 tầng, tương đương 80-270m.

Đặc biệt, lô đất 1.K1.8.HH (diện tích khoảng 1,26ha) được đề xuất nâng chiều cao công trình từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, tương ứng tăng từ 120m lên 500m. Chức năng sử dụng đất được xác định là đất hỗn hợp gồm nhà ở và dịch vụ.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là công trình cao nhất Việt Nam, vượt Landmark 81, tạo dấu ấn mạnh mẽ trên đường chân trời khu Đông TPHCM.

Thủ Thiêm - tâm điểm của các dự án cao tầng

Không chỉ dừng ở các đề xuất quy hoạch mới, Khu đô thị mới Thủ Thiêm còn là nơi tập trung nhiều dự án cao tầng nổi bật đang và sẽ triển khai.

Trong đó, dự án Empire City do liên doanh gồm Keppel Land - Tiến Phước - Gaw Capital - Trần Thái phát triển, có vị trí ven sông Sài Gòn, đối diện quận 1 (cũ). Dự án định hướng xây dựng tháp quan sát Empire 88 Tower cao 88 tầng.

Bên cạnh đó, dự án Lotte Eco Smart City nằm trong lõi trung tâm Thủ Thiêm cũng được thiết kế với nhiều tòa tháp cao tầng, gồm trung tâm thương mại - dịch vụ, văn phòng, khách sạn hạng sang và căn hộ cao cấp. Các công trình dự kiến có chiều cao phổ biến từ 24 tầng, điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng.

Với hàng loạt kế hoạch khởi công, điều chỉnh quy hoạch và đề xuất tăng chiều cao công trình, Thủ Thiêm đang đứng trước giai đoạn bứt tốc mới, không chỉ là trung tâm hành chính mà còn hướng tới vai trò trung tâm tài chính - thương mại mang tầm khu vực.