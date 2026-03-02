TPHCM chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho ngày bầu cử

Chiều 2/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tiểu ban Tổ chức bầu cử đã báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị thời gian qua. Theo đó, tiểu ban đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, chủ động ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phượng Châu).

Đến ngày 2/3, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

Các thành viên của tiểu ban cũng phối hợp với ủy ban bầu cử địa phương thống kê danh sách cử tri, thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn để đảm bảo không bỏ sót người đi bầu.

Phần việc này nhằm phục vụ công tác lập danh sách, in thẻ cử tri, nhất là tại khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, trụ sở sinh hoạt khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, các địa phương thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để kiểm tra, đối chiếu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phượng Châu).

Các đơn vị đã hướng dẫn về kinh phí phục vụ bầu cử đối với cơ quan, tổ chức và xã, phường, đặc khu; lập dự toán và sử dụng, quyết toán theo quy định. Các hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ được tổ chức đầy đủ, bảo đảm thống nhất quy trình thực hiện.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố cũng được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả triển khai của các thành viên Tiểu ban Tổ chức bầu cử.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian trước ngày bầu cử không còn nhiều; các thành viên của tiểu ban cần tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban bầu cử thành phố.

Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối theo dõi tiến độ, có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị, địa phương đảm bảo công tác tổ chức bầu cử. Sở cần tham mưu kế hoạch chi tiết tổ chức bầu cử vào ngày 15/3; bảo đảm cơ sở hạ tầng, điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc phục vụ bầu cử.

Các đơn vị liên quan cần phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các điểm bỏ phiếu; xây dựng phương án dự phòng, kịch bản ứng phó trong điều kiện khẩn cấp để bảo đảm hoạt động bầu cử không bị gián đoạn.