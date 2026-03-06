TPHCM ấn định thời gian phát thẻ cử tri trước kỳ bầu cử

Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 TPHCM (Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM) vừa có thông báo kết luận kết quả phiên họp thứ 2 do Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Theo đó, Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM giao Công an thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri theo từng hộ gia đình, từng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; đồng thời chuẩn hóa thông tin danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Cử tri xem thông tin các ứng viên trong ngày bầu cử sớm tại TPHCM (Ảnh: Văn Đường).

Công an TPHCM khẩn trương hoàn thành việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất trong ngày 6/3, bảo đảm việc phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10/3. Công an thành phố cần chỉ đạo và hướng dẫn công an cấp xã thực hiện việc điểm danh, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình cử tri đi bầu cử theo đúng quy định.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban bầu cử TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Công an TPHCM, ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử các phường, xã, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử phải được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Các đơn vị liên quan cần quan tâm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc điểm dân cư, tôn giáo, dân tộc, phong tục, tập quán; những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, phản ánh và định hướng phát triển của địa phương nơi ứng cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ứng viên tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy)

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, trình độ, năng lực và chương trình hành động của người ứng cử, cũng như danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định.

Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử; thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.