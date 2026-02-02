Bàn giao hồ sơ 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại TPHCM

Ngày 2/2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2030 tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam cho biết, tính đến nay, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hồ sơ đầy đủ bao gồm danh sách trích ngang lý lịch, tóm tắt tiểu sử và kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử.

Căn cứ quy định Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Bầu cử thành phố bàn giao hồ sơ những người ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm phục vụ hội nghị hiệp thương lần 2 sắp diễn ra.

Ủy ban Bầu cử TPHCM bàn giao hồ sơ người ứng cử cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (Ảnh: Anh Hoàng).

Các bộ hồ sơ được bàn giao bảo đảm đầy đủ số lượng, đúng thành phần, chặt chẽ về nội dung, phản ánh trung thực, chính xác thông tin của từng người ứng cử. Việc bàn giao được thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, tạo cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai các bước hiệp thương tiếp theo.

Vừa qua, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề nghị tổ chức các điểm bỏ phiếu sớm tại TPHCM trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

TPHCM được tổ chức bầu cử sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3) tại 4 khu vực thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 38 người. Trong đó, 12 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu 2 đại biểu từ 4 người ứng cử tại mỗi đơn vị.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, tổng số đơn vị bầu cử của TPHCM là 42, với 125 đại biểu được bầu. Trong đó, 41 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu ra 2 đại biểu từ 3 người ứng cử tại mỗi đơn vị.