Dự án Vành đai 4 TPHCM có nguy cơ chậm giải phóng mặt bằng

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội về tình hình triển khai dự án Vành đai 4 TPHCM. Theo đó, nhiều hạng mục của dự án đang chậm so với mốc tiến độ Chính phủ đặt ra, đặc biệt là công tác phê duyệt dự án thành phần và giải phóng mặt bằng.

Dự án Vành đai 4 TPHCM được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, với tổng chiều dài hơn 159km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 120.413 tỷ đồng.

Sơ đồ Vành đai 4 TPHCM đi qua Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai (Đồ họa: Ngọc Tân).

Dự án được chia ra 10 dự án thành phần, gồm 5 dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng đường gom bằng vốn đầu tư công; 5 dự án xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP. Công trình được đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai dự án, các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chuyên gia và tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, khảo sát địa hình, địa chất.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện đến nay chưa đạt yêu cầu.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng Vành đai 4 TPHCM, Chính phủ đề ra mục tiêu: “Phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trong tháng 6; phấn đấu bàn giao 90% mặt bằng trong tháng 9 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2026”.

Đối với nhóm dự án giải phóng mặt bằng, đến tháng 4 có 4/5 dự án được phê duyệt. Riêng dự án thành phần 1-1 (GPMB và xây đường gom đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) do UBND TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm cơ quan chủ quản vẫn đang tổ chức thẩm định.

Trong khi đó, theo yêu cầu của Chính phủ, các dự án này phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 31/12/2025 để kịp khởi công trước 30/6.

Bộ Xây dựng đánh giá công tác giải phóng mặt bằng có nguy cơ không đạt mục tiêu đề ra. Theo nghị quyết của Quốc hội, dự án cần khoảng 1.421ha đất. Trong đó, diện tích phải thu hồi, bồi thường và tái định cư khoảng 1.416ha.

Người dân xã Châu Đức (TPHCM) trong một cuộc họp với chính quyền địa phương về phương án bồi thường, di dời để phục vụ dự án Vành đai 4 (Ảnh: UBND xã Châu Đức).

Trong số các địa phương có dự án đi qua, tỉnh Tây Ninh đã cắm cọc giải phóng mặt bằng, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường tại 3/15 xã. TPHCM và Đồng Nai vẫn đang lập, thẩm định phương án bồi thường.

Về tái định cư, thành phố Đồng Nai dự kiến bố trí 8 khu tái định cư cho 1.119 hộ dân, Tây Ninh dự kiến bố trí 6 khu tái định cư. Riêng TPHCM vẫn đang kiểm đếm để xác định nhu cầu.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, các địa phương đã bước đầu rà soát phạm vi ảnh hưởng và nhu cầu di dời công trình điện, cấp thoát nước, viễn thông. Đồng Nai dự kiến phải di dời 19 công trình điện cao thế; TPHCM và Tây Ninh đang xác định khối lượng di dời.

Với nhóm dự án xây dựng đường cao tốc theo hình thức PPP, toàn bộ 5 dự án thành phần đến nay chưa được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; chưa triển khai thi công. Theo kế hoạch, việc phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư phải hoàn thành trước ngày 30/6 để khởi công trong quý IV năm nay.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư; đồng thời chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá, vật liệu đắp nền để phục vụ dự án.