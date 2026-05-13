2,7km vành đai 2 TPHCM thi công trở lại sau 6 năm vướng mắc

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dự án Vành đai 2 TPHCM đoạn Gò Dưa - Phạm Văn Đồng đang được tái khởi động sau 6 năm dừng thi công.

Dự án Vành đai 2 TPHCM đoạn từ nút giao Gò Dưa đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,7km, được đầu tư theo phương thức BT (xây dựng - chuyển giao). Đây là một trong 3 đoạn của Vành đai 2 đang được triển khai thi công.

Hai đoạn còn lại (đoạn Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên Giáp và đoạn Võ Nguyên Giáp - Cầu Phú Hữu) do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, đã được khởi công từ ngày 19/4/2025.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Nho Quế, Trưởng ban quản lý dự án BT, cho biết, sau khi Chính phủ có Nghị quyết 212, các sở ngành của TPHCM đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, giúp dự án có thể thi công trở lại.

Nhà đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, thi công 3 ca, 4 kíp. Công việc hiện nay là tiếp nhận các phần mặt bằng mới được bàn giao, san lấp mặt bằng và xử lý nền đất yếu.

Công nhân đang kéo cáp để vận hành máy khoan cọc xi măng đất, một công đoạn gia cố nền đất yếu trước khi thi công nền đường.

Hiện, trên địa bàn phường Hiệp Bình còn 14 trường hợp chưa di dời. Trong đó, 5 hộ dân đã nhận tiền đền bù, đang chờ tái định cư sẽ bàn giao mặt bằng; 5 trường hợp không đồng ý nhận tiền; 3 trường hợp đang phân chia tài sản thừa kế; 1 trường hợp đang tranh chấp.

Nhà đầu tư đã kiến nghị chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải tỏa, sớm bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Dự án Vành đai 2 đoạn nút giao Gò Dưa - Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư 2.765 tỷ đồng, được khởi công năm 2017 theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Theo hợp đồng, nhà đầu tư sẽ chịu chi phí giải phóng mặt bằng và thi công tuyến đường. Đổi lại, UBND TPHCM sẽ trao cho nhà đầu tư quyền sử dụng 6 khu đất trên địa bàn thành phố.

Công trường ngừng thi công từ cuối năm 2019, sau khi UBND TPHCM phải xem xét lại các dự án BT "đổi đất lấy hạ tầng".