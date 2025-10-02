Giai điệu "chữa lành" đặc biệt lần đầu vang lên ở bệnh viện trung tâm TPHCM

“Tôi đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn rất nhiều năm. Hôm nay, khi bệnh viện tổ chức chương trình âm nhạc, những giai điệu vang lên khiến tôi như được trở về tuổi thơ.

Tôi thật sự xúc động và mong hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa, để nhiều người bệnh khác cũng được thư giãn và an yên như tôi. Nghe nhạc thấy khỏe hẳn ra”, bà N.T.L. (80 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TPHCM) chia sẻ, sáng 2/10.

Tương tự, anh T.V.V. (45 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, TPHCM) bày tỏ: “Những giai điệu quen thuộc giúp tôi thư giãn, quên đi cảm giác mệt mỏi vì bệnh tật. Thay vào đó là cảm giác ấm áp, lạc quan và yêu đời hơn”.

Còn anh Trevor, đến từ Queensland (Úc) tiết lộ: “Tại đất nước chúng tôi, một số bệnh viện từng đặt đàn piano, nhưng hầu như không ai chơi và người bệnh cũng ít quan tâm.

Tôi rất ấn tượng khi biết chương trình biểu diễn âm nhạc này ở bệnh viện nước các bạn được tổ chức bởi các tình nguyện viên, đặc biệt hơn nữa là do chính nhân viên bệnh viện thực hiện”.

Các nghệ sĩ trình diễn những bài hòa tấu đầy cảm xúc để phục vụ bệnh nhân (Ảnh: BV).

Đó là 3 trong số rất nhiều cảm nhận tích cực của không chỉ người bệnh, thân nhân mà cả du khách nước ngoài khi đến khám bệnh và bất ngờ được thưởng thức chương trình “Giai điệu Blouse trắng”, tại cơ sở y tế nằm ngay trung tâm TPHCM.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đây là lần đầu tiên “Giai điệu Blouse trắng” diễn ra ở đơn vị. Chương trình do các nhân viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phối hợp với phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức tại sảnh khoa Khám bệnh.

“Giai điệu Blouse trắng” có sự góp mặt của một nhóm nhạc thiện nguyện cùng nhiều văn nghệ sĩ. Hàng loạt nhạc cụ như guitar, violin, flute (sáo điện tử), cello và saxophone đã được họ mang đến, tạo ra những giai điệu hòa tấu đầy cảm xúc.

Chương trình “Giai điệu Blouse trắng” lần đầu tiên diễn ra ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (Ảnh: BV).

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, chương trình còn mang lại không khí rộn ràng với những ca khúc thiếu nhi như: Rước đèn tháng Tám, Thùng thình thùng thình… gợi nhớ ký ức tuổi thơ và đem lại niềm vui cho cả người lớn lẫn trẻ em.

BS.CK1 Phan Quốc Linh, Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết “Giai điệu Blouse trắng” là cầu nối giữa y tế và nghệ thuật, giữa sự chăm sóc thể chất và bồi dưỡng tinh thần.

Chương trình diễn ra với mong muốn giúp họ tạm quên đi nỗi đau bệnh tật (Ảnh: BV).

Dự kiến, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nhằm góp phần lan tỏa những thanh âm chữa lành đến nhiều người bệnh, giúp họ tạm quên đi nỗi đau bệnh tật và cảm nhận sự sẻ chia trong hành trình điều trị.