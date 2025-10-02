Công an TPHCM nói về đề xuất phạt lao động với người vi phạm giao thông

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 2/10, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, đánh giá cao đề xuất phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn)

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, biện pháp phạt tiền hiện nay chưa đủ sức răn đe, nhiều trường hợp vẫn tái phạm. Vì vậy, việc bổ sung hình thức lao động công ích như vệ sinh môi trường, thu gom rác, kẻ vạch sơn, dọn dẹp tại các điểm công cộng… sẽ giúp giáo dục trực tiếp, buộc người vi phạm có trách nhiệm hơn với cộng đồng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Phó phòng PC08 Công an TPHCM cho biết, hiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các hình thức xử phạt chủ yếu gồm: Cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện, và buộc khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay chưa có tiền lệ áp dụng xử phạt lao động công ích đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhiều quốc gia như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản đã triển khai và có đánh giá hiệu quả tích cực, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe đối với người dân.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TPHCM phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu bổ sung hình thức lao động công ích vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế thực hiện, quy định rõ hành vi nào được áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát, quyền và nghĩa vụ của người vi phạm.

Trước mắt, Công an thành phố sẽ tổ chức thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi, đảm bảo việc áp dụng mang tính nhân văn, an toàn, phù hợp sức khỏe, không mang tính cưỡng bức hay làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người vi phạm.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM có văn bản yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, các đơn vị cần nghiên cứu đề xuất các hình thức xử lý bổ sung như phạt lao động công ích.