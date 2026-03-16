TPHCM mưa xối xả vào giờ tan tầm

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 16h30 cùng ngày, tại các phường Xuân Hòa, Bến Thành..., bầu trời bất ngờ chuyển tối sầm, sau đó mưa trút xuống xối xả kèm gió mạnh. Cơn mưa đến nhanh khiến nhiều người đang lưu thông trên đường không kịp mặc áo mưa, phải vội tấp vào mái hiên nhà dân để trú.

Tại các tuyến đường đông phương tiện như Võ Văn Tần, Điện Biên Phủ…, dòng xe di chuyển chậm do mưa lớn. Cơn mưa bất chợt khiến một số người dân phải dừng xe bên lề đường để mặc áo mưa trước khi tiếp tục hành trình.

Mưa lớn trút xuống tại nhiều khu vực trung tâm TPHCM chiều 16/3 (Ảnh: Ngọc Tân).

Cơn mưa xuất hiện đúng vào giờ cao điểm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, những trận mưa trái mùa cũng phần nào giúp không khí tại TPHCM dễ chịu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hình ảnh vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông và sét tại các phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Bình Tiên, Bình Phú, Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Bình, Tân Sơn…

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này có khả năng tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực nói trên và mở rộng sang các địa bàn lân cận. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.