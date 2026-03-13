TPHCM đón mưa trái mùa, giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Chiều 13/3, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa trái mùa sau nhiều ngày nắng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 17h30, tại các khu vực phường Hiệp Bình, Tam Bình, Linh Xuân, Bình Trưng, An Khánh… bầu trời xuất hiện mây đen dày đặc, sau đó mưa rào bắt đầu đổ xuống. Nhiệt độ ngoài trời nhanh chóng giảm so với buổi trưa cùng ngày, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân khi di chuyển trên đường.

Tại phường Bình Trưng, mưa trái mùa xuất hiện lúc 17h30 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Những ngày gần đây, TPHCM ghi nhận nền nhiệt cao, có thời điểm lên đến 35-36°C. Độ ẩm thấp khiến thời tiết trở nên oi bức, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Cơn mưa trái mùa chiều nay không lớn, nhưng đã giúp không khí dịu lại, giảm bớt cảm giác nóng bức.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 17h10, hình ảnh vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu phát triển gây mưa kèm dông, sét trên khu vực các phường: Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Cát Lái, Bình Trưng, An Khánh và các xã Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Bình Hưng…

Người dân mặc áo mưa khi cơn mưa trái mùa xuất hiện tại TPHCM chiều 13/3 (Ảnh: Hoàng Hướng)

Trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực nói trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các địa bàn lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (8-17m/s). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.