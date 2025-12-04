TPHCM mưa dông từ sáng sớm, cảnh báo ngập và gió giật mạnh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến hơn 8h, trời vẫn âm u. Mưa xuất hiện từ sớm khiến đường trơn trượt, tầm nhìn giảm, nhiều người đi làm, đi học di chuyển khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, gió Đông Bắc đang đẩy các khối mây ẩm vào khu vực, khiến TPHCM và nhiều vùng lân cận có khả năng mưa lớn trong sáng nay.

“Hôm nay, khoảng 5h mưa lớn hơn, đến 8h lượng mưa giảm hẳn. Tôi đi lấy hàng phải mặc thêm áo vì không khí se lạnh, đường ướt và rất khó quan sát”, một tiểu thương ở phường Thủ Đức cho hay.

Người dân chật vật di chuyển trong cơn mưa sáng nay ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, vùng mây dông đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét trên khu vực thuộc các phường, xã: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Hải, Phước Thắng, Long Hải, Long Điền, Long Sơn, Long Hương, Bà Rịa, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Tam Long, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Củ Chi, Tân An Hội, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức,...

Trong khoảng 3 giờ tới, vùng mây dông di chuyển từ Đông sang Tây, hướng từ biển vào đất liền. Trong sáng nay, mây tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét và có khả năng mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Theo dự báo, chiều tối nay TPHCM sẽ có mưa lớn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa phổ biến 15-45mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) có thể làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, công trình giao thông.

Bên cạnh đó, mưa lớn dễ gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, khiến việc di chuyển vào giờ cao điểm thêm phần khó khăn.