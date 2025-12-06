Đường phố ở TPHCM ngập sâu trong đêm triều cường đạt đỉnh

Tối 6/12, triều cường tại TPHCM đạt đỉnh 1,85m khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ngập sâu. Đỉnh triều tại TPHCM khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận, trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua khu vực cầu Phú Mỹ (phường Tân Thuận), nước ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều ô tô, xe máy phải nhích từng chút qua khu vực này khiến giao thông ùn ứ.

Triều cường gây ngập đường tại khu vực chân cầu Phú Mỹ chiều nay (Ảnh: N.A.).

“Tuyến đường có nhiều xe đầu kéo container di chuyển. Việc người dân lái xe máy đi gần các phương tiện này rất nguy hiểm”, anh Tú (31 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) chia sẻ.

Tình trạng ngập cũng xảy ra tại đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), khu bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới), đường Võ Nguyên Giáp (phường Thủ Đức) và quốc lộ 50 (xã Bình Hưng)…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước trong ngày tại hầu hết trạm đo trên sông Sài Gòn đều lên cao và đạt đỉnh hôm nay. Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, mực nước được ghi nhận trong khoảng 1,70-1,75m, trên báo động 3 từ 0,1m đến 0,15m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h đến 6h và từ 17h đến 19h.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước ở khoảng 1,80-1,85m, trên báo động 3 từ 0,2m đến 0,25m. Trong lúc triều cường đạt đỉnh, người dân cần đề phòng ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội.