Công ty nghi đưa thịt hết hạn vào trường học ở TPHCM từng bị kiểm tra 3 lần

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 29/1, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước Nguyễn Thị Hạnh thông tin các nội dung liên quan vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food).

Sago Food là công ty cung cấp suất ăn học đường tại TPHCM, có trụ sở tại phường Hiệp Phước, bị báo chí phản ánh về nghi vấn “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon", kiểm tra hạn sử dụng của thịt bằng cách “dùng mũi ngửi”.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xã chỉ đạo các phòng, ban liên quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát. UBND xã cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm thành phố chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ các nội dung báo chí phản ánh", lãnh đạo xã Hiệp Phước nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước Nguyễn Thị Hạnh tại buổi họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Ngay chiều 28/1, xã cùng các ngành chức năng liên quan đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Sago Food.

Theo lãnh đạo xã Hiệp Phước, từ ngày 1/7/2025 đến nay, chính quyền địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, lần đầu tiên được thực hiện vào ngày 10/10/2025 và không phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Một phụ huynh chia sẻ lại hình ảnh khi họ tham gia kiểm tra bếp ăn (Ảnh: Hoài Nam).

Lần kiểm tra thứ 2 vào ngày 9/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với công ty trên. Đoàn kiểm tra đã thu thập mẫu để phân tích, kiểm nghiệm và đang chờ kết quả.

Lần kiểm tra thứ 3 vào ngày 28/1, ngay khi tiếp nhận các thông tin liên quan vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của Sago Food.

"Đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh và niềm tin của phụ huynh. Xã sẽ phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm", Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước khẳng định.