Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu trường học dừng ngay suất ăn từ Sago Food

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, chiều 29/1, Sở ban hành văn bản đề nghị các trường học dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm do Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food) cung cấp.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM trong bữa ăn bán trú trưa ngày 28/1 (Ảnh: Hoài Nam).

Sở GD&ĐT TPHCM đồng thời yêu cầu các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể công tác tổ chức bán trú, xây dựng phương án phù hợp, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh.

Đối với các trường không sử dụng sản phẩm từ Sago Food, Sở đề nghị tăng cường giám sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ngành giáo dục đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Hiện chưa có kết luận chính thức về việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã được đưa vào trường học hay mới chỉ dừng ở phạm vi nội bộ của doanh nghiệp, nội dung này đang chờ kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng.

Sago Food là đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp được nhắc đến trong phóng sự “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” đăng tải trên báo chí vào sáng 28/1.

Trong phóng sự điều tra thể hiện lại nhiều hình ảnh nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng vẫn được đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh với quan niệm “không thối là còn dùng được”.

Thậm chí, một số hình ảnh cho thấy có sự mập mờ giữa nhãn mác bao bì và thực đơn thực tế. Cụ thể, nguyên liệu được cho là thịt trâu đông lạnh của nước ngoài nhưng lại được chế biến thành thịt bò trong khẩu phần của học sinh.

Ngoài ra, phóng sự cũng ghi nhận hình ảnh khu vực chế biến thực phẩm chưa đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, nhiều trường học tại TPHCM sử dụng suất ăn từ Sago Food đã chủ động dừng tổ chức bán trú để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hình ảnh phụ huynh chụp lại khi đi khảo sát bếp ăn tại nhà cung cấp Sago Food (Ảnh: P.H).

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, trong năm học này, có ít nhất hơn 20 trường tiểu học và THCS tại TPHCM (tập trung nhiều ở khu vực quận 7 và Nhà Bè cũ) đang sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp Sago Food.

Riêng các trường này, ước tính có khoảng 13.000 học sinh sử dụng suất ăn bán trú mỗi ngày.

Trong đó, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát có số học sinh tham gia bán trú đông nhất với hơn 2.000 em; Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm có hơn 1.400 em; Trường Tiểu học Tân Quy và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cùng hơn 1.100 học sinh.