Những lá phiếu đầu tiên từ cử tri trên nhà giàn ở TPHCM

Ngày 1/3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân có mặt tại Cụm Ba Kè sau hành trình kéo dài 3 ngày.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, làm Tổ trưởng Tổ bầu cử, đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam, khi đoàn công tác vừa đến nơi.

Sau lễ tưởng niệm, tổ xuồng của tàu Trường Sa 04 cơ động đón thuyền viên tàu Hải An 68 sang tàu để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Cử tri tàu Hải An 68 tìm hiểu các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Văn Đường).

Anh Võ Tá Thanh, thuyền viên tàu Hải An 68, cho biết, đơn vị làm nhiệm vụ trên biển hơn một tháng và không thể về đất liền trong ngày bầu cử nên đã liên hệ để tham gia bỏ phiếu sớm.

“Được bầu cử sớm trên tàu của hải quân, chúng tôi rất phấn khởi. Không gian trang trí, những khúc hát về cuộc bầu cử không khác gì đất liền. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên và có sự lựa chọn của riêng mình”, thuyền viên Võ Tá Thanh chia sẻ.

Thuyền viên Hồ Viết Huy chia sẻ đây là lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử trước khi lựa chọn.

"Tôi rất ấn tượng và cảm thấy đây là kỳ bầu cử rất nhiều ý nghĩa. Tôi hy vọng những đại biểu trúng cử sẽ cống hiến hết mình vì sự phát triển của đất nước”, anh Hồ Viết Huy nói.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên nhà giàn DK1/9 (Ảnh: Văn Đường).

Kết thúc bỏ phiếu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9.

Tại nhà giàn, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách ứng cử viên, chương trình hành động của ứng cử viên... và đặc biệt là thùng phiếu được bố trí đúng quy định.

Đại tá Lê Hồng Quang đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể về quy định công tác bầu cử. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, rồi bỏ phiếu theo trình tự.

Trước đó, trên hải trình đến Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử sớm đã tổ chức cho các cử tri trên 4 tàu thuộc Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đang làm nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.