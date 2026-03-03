Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ứng viên tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Sáng 3/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM, dự buổi tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử. Đơn vị bầu cử số 12 của TPHCM gồm các xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi và Sư đoàn 9.

Đơn vị bầu cử số 12 cũng tiếp xúc cử tri là nông dân 11 xã của TPHCM. Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Q.Huy).

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ứng cử viên gồm Trưởng ban Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM Phạm Đình Dũng; Giám đốc điều hành Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt Nguyễn Ngọc Hương (Nguyễn Thị Kông Trà); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Đảng ủy Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương Dương Văn Thăng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng.

Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp xúc cử tri tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tham gia dâng hương tại các địa chỉ đỏ; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) và dự khai mạc đêm trại tòng quân.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng viên tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử (Ảnh: Q.Huy).

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử không chỉ là yêu cầu về mặt thủ tục trong quy trình bầu cử, mà còn để mỗi ứng viên chia sẻ, thông tin tới cử tri về những cam kết, chương trình hành động của mình. Tại hội nghị, các ứng viên sẽ trình bày về chương trình hành động của mình, kế hoạch công tác nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hương tại Đền Bến Dược (Ảnh: Q.Huy).

Trong kỳ bầu cử lần này, TPHCM sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 người ứng cử tại 13 đơn vị; cử tri thành phố cũng bầu 125 đại biểu HĐND TPHCM từ 208 người ứng cử tại 42 đơn vị.