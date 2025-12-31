TPHCM luân chuyển các lãnh đạo phường khu vực Bình Dương cũ

Sáng 31/12, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại một số xã, phường thuộc khu vực Bình Dương cũ.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và lãnh đạo các, phường xã có liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho ông Nguyễn Chí TRung (trái) và ông Nguyễn Văn Đông (phải) (Ảnh: CTV).

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Thành ủy TPHCM cũng điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, ông Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo, được Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trần Thị Diễm Trinh làm Bí thư phường Tân Khánh, ông Trần Lê Quang làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM (Ảnh: CTV.).

Dịp này, Thành ủy TPHCM cũng điều động, phân công, chỉ định bà Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khi đó, ông Trần Lê Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Khánh, được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.