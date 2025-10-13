Trao quyết định bổ nhiệm 2 Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM

Chiều 13/10, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông làm Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Trước đó, ông Trần Thế Thông là Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đinh Xuân Hải, Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thư ký ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho ông Đinh Xuân Hải (ngoài cùng bên phải) và ông Trần Thế Thông (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Duy Phú).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, thành phố đang tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một Đại hội Đảng bộ cấp thành phố được tổ chức với quy mô và tầm vóc chưa từng có, mở ra chặng đường phát triển mới cho trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước.

Do tình hình thực tế về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thảo luận, đánh giá, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải giữ chức vụ Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

Theo Phó bí thư Thành ủy TPHCM, ông Trần Thế Thông đã có quá trình công tác tại TPHCM, được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm với bề dày thành tích, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao. Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng ông Trần Thế Thông tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phối hợp cùng các lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Thành ủy TPHCM hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh Xuân Hải sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh kinh tế tại nước ngoài đã tham gia công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 9/2021 đến nay, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thư ký Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải tiếp cận ngay trọng trách mới, cùng tập thể Văn phòng Thành ủy TPHCM đoàn kết, phát huy truyền thống, thành tích; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, tổng hợp, giúp việc cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.