Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Sáng 22/10, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành.

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Lê Quốc Phong (SN 1978), quê quán tại Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên, từng có thời gian dài công tác tại địa bàn TPHCM.

Tháng 9/1993-9/1995, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Tháng 3/1997-11/1999, ông là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (TPHCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TPHCM.

Tháng 11/2002-12/2004, ông làm Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận quyết định sáng 22/10 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tháng 1/2005-9/2007, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM, Phó trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Phó chủ tịch Hội sinh viên TPHCM.

Tháng 9/2007-4/2009, ông Lê Quốc Phong là Phó bí thư Thành đoàn TPHCM, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM.

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TPHCM; Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tháng 12/2013, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

Đến tháng 8/2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020-7/2025, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 1/7 đến ngày 14/10, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới (sau khi sáp nhập Đồng Tháp và Tiền Giang).

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM diễn ra ngày 14/10, ông Lê Quốc Phong đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.