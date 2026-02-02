Thành ủy TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công

Theo quyết định, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh giữ chức Phó Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố (Ban Chỉ đạo).

Thành viên Ban Chỉ đạo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan liên quan. Trong đó, quyền Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh là thành viên thường trực.

Các công trình, dự án tại khu vực trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Các thành viên Ban Chỉ đạo còn lại gồm: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Lê Ngọc Khánh và Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM Huỳnh Thị Thanh Hiền.

Ban Chỉ đạo có chức năng báo cáo, trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phương án sắp xếp, xử lý tài sản sau sắp xếp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Phạm vi rà soát gồm: đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản công.

Đối tượng rà soát bao gồm: cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam và doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ban Chỉ đạo cũng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác định phương án bố trí, sử dụng nhà, đất chặt chẽ theo quy định và định hướng phát triển của thành phố; đồng thời, đề xuất giải pháp quản lý, khai thác đối với tài sản dôi dư, sử dụng chưa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trước mắt và kế hoạch lâu dài.

Vừa qua, UBND TPHCM cũng ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 13 thành viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sở Tài chính là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND TPHCM tổ chức triển khai và chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h ngày 1/1. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm kê theo quy định.