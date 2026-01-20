TPHCM lắp 6 màn hình LED phục vụ người dân theo dõi bán kết U23 Việt Nam

Ngày 20/1, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ người dân, du khách theo dõi trận bán kết U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối nay.

Sáng cùng ngày, nhiều nhân viên kỹ thuật có mặt tại phố đi bộ để hoàn thiện các công đoạn cuối cùng như đấu nối đường dây, kiểm tra tín hiệu và gia cố an toàn cho hệ thống màn hình LED.

Hệ thống màn hình LED được lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người hâm mộ theo dõi bán kết bóng đá U23 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Hướng).

Một nhân viên thi công cho biết, sau khi được UBND TPHCM chấp nhận đề xuất, ngay trong đêm 19/1, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện để đảm bảo tiến độ, sẵn sàng phục vụ người hâm mộ.

Theo đó, 6 màn hình LED cỡ lớn được lắp dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng - ngã tư Lê Lợi.

Toàn bộ kinh phí thực hiện theo hình thức xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ. Hệ thống màn hình này sẽ phục vụ người dân cổ vũ trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trong tối nay, cũng như các trận tranh hạng ba và chung kết. Hệ thống màn hình LED sẽ phát sóng từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.