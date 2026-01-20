Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2026 lần đầu có hai phiên bản ngày - đêm

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", không chỉ là không gian văn hóa Tết truyền thống mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM trong hành trình hình thành siêu đô thị quốc tế. Đặc biệt, sự kiện năm nay lần đầu tiên mang đến hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 19h ngày 15/2 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TPHCM hợp nhất cùng Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, hình thành siêu đô thị quốc tế Đông Nam Á. Linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như sóng lớn, biểu trưng cho tinh thần hội tụ, năng lượng vươn lên mạnh mẽ và khát vọng bứt phá trong giai đoạn mới.

Sau 12 năm kể từ Tết Giáp Ngọ 2014, linh vật Ngựa trở lại đại lộ Nguyễn Huệ với diện mạo hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên trong 23 năm tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ được thiết kế với hai phiên bản trải nghiệm ngày - đêm trong cùng một không gian, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ ánh sáng, Mapping và AR, mang đến những bất ngờ thú vị cho du khách.

Không gian Đường hoa được triển khai như một bản giao hưởng mùa xuân gồm ba chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được điểm tô bằng vườn mai vàng của các nghệ nhân Làng mai Bình Lợi, mang đậm sắc xuân phương Nam.

Phiên bản ban ngày gây ấn tượng với hơn 100.000 giỏ hoa đa chủng loại. Đại cảnh "Ngựa chín hồng mao" cao 6,4m, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, tượng trưng cho sự viên mãn, cát tường. Các lớp màu nóng - lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu tạo nên không gian thị giác biến đổi theo góc nhìn.

Điểm nhấn là đại cảnh "Nhất mã thong dong", linh vật lớn nhất Đường hoa với chiều cao gần 7m, được chế tác từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng cho du khách trải nghiệm.

Bên cạnh đó, cụm cảnh "Lý ngựa ô" tái hiện văn hóa Nam Bộ với tạo hình sinh động, kết hợp hiệu ứng sơn mài và hoa văn 3D hologram.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TPHCM chỉ đạo, Saigontourist Group chủ trì tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn như IPPG, VietinBank, Suntory PepsiCo Việt Nam, Vietcombank - Chi nhánh TPHCM, Vietnam Airlines. Chương trình còn có sự tham gia của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Làng mai Bình Lợi cùng các đơn vị lưu trú, du lịch; Công ty CP Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) là đơn vị thiết kế.

Khu vực "Rực rỡ miền ký ức" nổi bật với đèn kéo quân khổng lồ, tái hiện không gian Tết truyền thống Việt Nam.

Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Trưởng Ban tổ chức, chia sẻ: "Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn thể hiện khát vọng vươn lên của TPHCM. Lần đầu sau 23 năm, Đường hoa mang đến hai trải nghiệm ngày - đêm, kết hợp công nghệ Mapping và AR, hứa hẹn một sự kiện Tết đầy ấn tượng và ý nghĩa".

Khi đêm xuống, Đường hoa khoác lên diện mạo mới nhờ hệ thống ánh sáng và công nghệ Mapping hiện đại. Lần đầu tiên, công nghệ Mapping được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến hành trình phát triển của siêu đô thị.

Đại cảnh kết "Giang sơn cẩm tú" quy tụ chín ngựa phi nước đại, trong đó ba ngựa chính biểu trưng cho TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, thể hiện sự liên kết, vững chãi và phát triển bền vững của siêu đô thị mới.