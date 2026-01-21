TPHCM hướng đến mô hình “Thành phố toàn cầu đáng sống"

Sáng 21/1, trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TPHCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước” tại Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, nêu rõ thành phố bước vào một giai đoạn phát triển mới, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trước kỳ vọng của quốc gia.

Nhiều thập kỷ qua, TPHCM luôn là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của đất nước. Thành công ấy cũng đặt ra cho TPHCM yêu cầu cao hơn trong giai đoạn hiện nay, trước bối cảnh trong nước và quốc tế đang biến đổi nhanh chóng. Đó là không thể phát triển theo lối mòn, mà phải chủ động tự đổi mới chính mình sâu sắc hơn, khác biệt, có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn và bền vững hơn, theo ông Được.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21/1 (Ảnh: TTXVN).

Nhấn mạnh khát vọng đến năm 2030 của TPHCM, ông Được nêu rõ việc này không tách rời khát vọng chung của quốc gia là đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Trung ương cũng đặt vào thành phố những kỳ vọng đặc biệt, không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phải khác biệt và đi trước mở đường, tạo động lực lan tỏa cho sự phát triển chung của cả nước.

Để hiện thực hóa khát vọng, TPHCM cần tập trung vào ba trụ cột phát triển mang tính quyết định, trong đó đột phá về thể chế là điều kiện tiên quyết.

“TPHCM cần được trao và chủ động thực thi các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với vai trò, quy mô và sự đóng góp của thành phố. Cơ chế này từ thí điểm những mô hình quản trị mới, rút ngắn quy trình hành chính, đến mở rộng không gian chính sách cho đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh. Cải cách thể chế ở thành phố không chỉ nhằm giúp vận hành hiệu quả hơn, mà còn để hình thành những mô hình thực tiễn có thể nhân rộng cho cả nước”, ông Được nêu vấn đề.

Trục phát triển cốt lõi nữa, theo ông Được, chính là khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu tiếp tục dựa vào vốn, đất đai và lao động giá rẻ, TPHCM sẽ sớm chạm trần tăng trưởng. Con đường phát triển bền vững chỉ có thể dựa vào tri thức, công nghệ và con người.

TPHCM có lợi thế lớn, rất hiếm có với hệ thống đại học, viện nghiên cứu lớn nhất cả nước; cộng đồng doanh nghiệp năng động, có khả năng thích ứng nhanh và lực lượng lao động trẻ sáng tạo, giàu khát vọng.

Trên nền tảng đó, TPHCM cần tái định vị vai trò địa kinh tế với ba mũi nhọn gồm dịch vụ - tài chính - thương mại chất lượng cao; công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với chuỗi giá trị vùng và quốc tế.

Người đứng đầu UBND TPHCM cho biết địa phương hướng đến mô hình “Thành phố toàn cầu đáng sống" (Ảnh: Nam Anh).

Nêu quan điểm phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế suy cho cùng phải hướng tới mục tiêu phục vụ con người, người đứng đầu UBND TPHCM cho biết địa phương hướng đến mô hình “Thành phố toàn cầu đáng sống”, nơi tăng trưởng đi cùng tiến bộ, công bằng; đổi mới đi cùng bao trùm và hội nhập đi cùng bản sắc.

“Trên hành trình đó, với quyết tâm chính trị cao và khát vọng cống hiến mạnh mẽ, TPHCM cam kết nỗ lực cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hội nhập sâu rộng, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.