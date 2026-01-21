Thu nhập bình quân của người dân Hà Nội đạt gần 180 triệu đồng mỗi năm

Thông tin được ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đưa ra trong bài tham luận “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước” tại Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21/1 (Ảnh: TTXVN).

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19, ông Phong nói Đảng bộ TP Hà Nội đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo và đã đạt được những kết quả toàn diện, có tính đột phá.

Kinh tế thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân đạt 6,57%. Đặc biệt, năm 2025 tăng trưởng đạt 8,16% với quy mô kinh tế khoảng 63,5 tỷ USD (đứng thứ 2 cả nước).

Thu ngân sách đạt con số ấn tượng 711.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 180 triệu đồng/người/năm.

“Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội”, ông Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh thành phố đã quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, thủ tục, nguồn lực gắn với chuyển đổi số, xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng 2 con số.

Hà Nội cũng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, thủ đô xác định tăng trưởng 11% trở lên.

Hà Nội đã quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: Hữu Nghị).

Tinh thần "6 dám", người đứng đầu sẵn sàng đứng mũi chịu sào

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ TP Hà Nội rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, về sự quyết liệt và sâu sát trong thực tiễn, đặc biệt tinh thần “6 dám”: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn.

Đối với người đứng đầu, theo ông Phong, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân cũng như nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thành phố định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn đã tồn tại lâu năm, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra đối với Đảng bộ Thủ đô Hà Nội: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu?.

Để trả lời câu hỏi đó, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cho biết đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Cụ thể sẽ phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Hà Nội cũng lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt. Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố quốc tế, nơi hội tụ của nhân tài, của nguồn vốn và tri thức quốc tế.

Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội sẽ phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại. Đó là Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận.

“Một mô hình lãnh đạo mới phù hợp với đặc thù của thủ đô và có khả năng lan tỏa. Trong mô hình này, Đảng bộ số là Đảng bộ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, bằng dữ liệu, bằng kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm. Mọi nghị quyết đều hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời”, ông Phong thông tin.

Thủ đô cũng sẽ đổi mới công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ hậu kiểm sang phòng ngừa và cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng vẫn đồng hành cùng sự phát triển.

“Đảng bộ TP Hà Nội xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ để quản lý tốt hơn mà là để kiến tạo tương lai bền vững cho thủ đô, để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết.