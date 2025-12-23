TPHCM dừng tiếp nhận thủ tục hành chính tại sở, ngành

UBND TPHCM vừa ban hành thông báo về việc kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành và tổ chức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Chỉ đạo trên nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Theo thông báo, đến hết ngày 26/12, bộ phận một cửa của sở, ban, ngành kết thúc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, bao gồm cả Văn phòng UBND TPHCM.

Từ ngày 27/12, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Trung tâm đặt tại trụ sở số 43, đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.

Một trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường ở TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Đối với hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm thay đổi địa điểm tiếp nhận, các sở, ban, ngành tiếp tục xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả giải quyết hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 27/12 được chuyển về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo lịch hẹn hoặc theo yêu cầu.

UBND TPHCM yêu cầu sở, ban, ngành có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về việc chấm dứt tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các đơn vị. Các cơ quan niêm yết công khai, thông báo rõ ràng việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, bảo đảm tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trong quá trình luân chuyển hồ sơ và trả kết quả. Việc phối hợp nhằm bảo đảm quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trực hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. Việc hỗ trợ tập trung vào khâu kết nối dữ liệu với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chuyên ngành, đảm bảo ứng phó kịp thời khi có sự cố.