Chánh Thanh tra TPHCM: Lãng phí lớn nhất hiện tại là đất đai

Sáng 11/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng. Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các sở, ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, bên cạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề lãng phí được Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt thời gian qua. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM cần nêu cao quan điểm "đặt phòng, chống lãng phí ngang hàng với phòng, chống tham nhũng" và đề ra kế hoạch, giải pháp để cụ thể hóa.

Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Theo Chánh Thanh tra TPHCM, hiện tại, nước ta có nhiều quy định pháp luật liên quan vấn đề lãng phí, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công... Những quy định pháp luật đã tháo gỡ rất nhiều cho công tác phòng, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản công.

"Lãng phí lớn nhất hiện nay là liên quan đến đất đai. Khi sửa Luật Đất đai, chúng tôi đã nghiên cứu, đề xuất với ban soạn thảo cần đảm bảo sự tương thích giữa Luật Đất đai và Luật Quản lý tài sản công", ông Trần Văn Bảy thông tin.

Chánh Thanh tra TPHCM phân tích, Nhà nước trong quan hệ sở hữu đất có 3 tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; cơ quan quản lý toàn diện; là chủ đất đối với đất công, do Nhà nước trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, những vai trò này hiện chưa được phân định rõ ràng và có sự thiếu tương thích.

"Nhiều anh em lo ngại, lúng túng, không biết xử lý thế nào trong một số trường hợp. Thực tế, nhiều lãnh đạo liên quan đến việc xử lý hồ sơ đất đai cũng rất lúng túng, làm không khéo dễ dẫn đến sai phạm. Chúng tôi kiên trì làm, để Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, thuyết phục Trung ương, nếu không sẽ rất khó", Chánh Thanh tra TPHCM nói.

Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (Ảnh: Q.Huy).

Ông Trần Văn Bảy nhìn nhận, sự lãng phí tiếp theo cần nhắc đến là thời gian, công sức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống hành chính. Lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo việc tập trung vào kết quả và quản trị theo kết quả. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện tại vẫn còn những quy trình, thủ tục cần nhiều thời gian để giải quyết, không hiệu quả và cần khắc phục, thay đổi thể chế.

Đối với công tác thanh tra, Chánh Thanh tra TPHCM cho biết, vừa qua, Kết luận 134 của Bộ Chính trị về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả có nội dung “chuyển hướng từ thanh tra chủ yếu theo kế hoạch sang thanh tra chủ yếu khi phát hiện có vi phạm”. Tuy nhiên, khi các quy định, thể chế chưa hoàn thiện, việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch chưa thể thay đổi.

Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy nêu ví dụ, tháng 8 vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan Trung ương, Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trên diện rộng. Chỉ trong hơn 1 tháng, TPHCM đã tham mưu, trực tiếp thanh tra 94 công trình, dự án tồn đọng, kéo dài, có dấu hiệu lãng phí.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với các đại biểu bên lề sự kiện (Ảnh: Q.Huy).

"Với quan điểm của Thủ tướng, chúng tôi huy động gần 300 thanh tra viên và kết thúc trong 1 tháng, có kết luận rõ ràng với phương châm “tiếp cận nhanh, kết thúc sớm, kết luận rõ ràng”. Kết quả thanh tra làm tiền đề không chỉ để xử lý sai phạm mà còn giúp các cơ quan chuyên môn có cơ sở tháo gỡ cho các công trình vướng mắc", Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy chia sẻ.

Chánh Thanh tra TPHCM cũng nhìn nhận, vừa qua, thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt về việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tài sản công còn hạn chế.

"Gần đây, Trung ương đã chỉ đạo tổng kiểm kê tài sản công. Theo tôi, đây là dịp tốt để thành phố vừa kiểm kê tài sản, vừa số hóa, công khai, minh bạch để kiểm tra, kiểm soát", Chánh Thanh tra TPHCM bày tỏ.