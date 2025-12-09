TPHCM chặn một đoạn đường Lê Lợi ở phường Sài Gòn trong 7 ngày

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM) thông báo điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) để phục vụ tổ chức sự kiện cho một doanh nghiệp trên địa bàn.

Đoạn đường Lê Lợi bị chặn, cấm xe đi vào làn ô tô (Đồ họa: An Huy).

Sự kiện được tổ chức ở làn ô tô đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur và từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thời gian cấm xe từ 0h ngày 9/12 đến ngày 16/12.

Để tránh đoạn đường cấm, người dân có thể lái xe vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn.

Theo PC08, người lái xe qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu trên đường.