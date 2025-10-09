161.000 người thất nghiệp đề nghị nhận trợ cấp tại TPHCM 9 tháng qua

9 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tiếp nhận 161.406 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM vừa có báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, từ ngày 1/1 đến 25/9, Trung tâm tiếp nhận 161.406 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 17,61% so với cùng kỳ năm 2024 (195.896 hồ sơ).

Trong đó, Trung tâm đã trình Sở Nội vụ ký ban hành 151.414 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Ngoài ra, trung tâm còn tiếp nhận 683.784 lượt người thông báo tình trạng việc làm hằng tháng.

Số lượng người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy nền kinh tế đang phục hồi tốt, thị trường lao động ổn định. Tuy nhiên, thống kê thực tế nhu cầu tìm việc và tuyển dụng cho thấy vẫn còn tình trạng mất cân bằng cung cầu lao động. Cụ thể, có khá nhiều ngành nghề tỷ lệ tìm việc rất cao nhưng doanh nghiệp ít tuyển và ngược lại.

Để góp phần cân bằng cung cầu lao động, kết nối doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã tổ chức 171 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 329.176 lượt người.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ học nghề cho 4.732 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (tính từ 1/1 đến 25/9).

Dự kiến trong tháng 10, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM sẽ tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm trên địa bàn toàn thành phố, tập trung mở rộng tại khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với 12 phiên được tổ chức tại đây.